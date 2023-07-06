(التعليم) تناقش خطة تطوير برنامج (غرس وتعزيز القيم لدى الطلبة)

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي خطة تطوير "برنامج غرس وتعزيز القيم" لدى طلبة المدارس الحكومية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم مع الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، بحضور أ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وأكد الدلو أن البرنامج جرى إعداده بالكامل من قبل الوزارة وأن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف ودار القرآن الكريم والسنة ومؤسسات حكومية ووطنية ومجتمعية. ويتضمن البرنامج إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على عدد من القيم الدينية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية التي ترتبط بحياة الطلبة اليومية.

وبيّن الدلو أنه سيتبع اللقاء ورشات عمل لمناقشة تطوير البرنامج استكمالاً لتنفيذه خلال العام الدراسي الجديد، داعياً المشاركين للعمل سوياً من أجل تنظيم وتوجيه المدارس نحو تحقيق أهداف البرنامج.

بدورهم أثنى الحضور على دور وزارة التعليم التي لا تتوانى عن تقديم كل الخدمات وتسخير إمكاناتها في سبيل النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالطلبة، مؤكدين على استعدادهم للتعاون مع الوزارة والمديريات لإنجاح البرنامج.