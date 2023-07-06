مصرع 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا

لقي 16 شخصا مصرعهم بينهم نساء وأطفال، جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية قرب جوهانسبرغ، اليوم الخميس، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي لوكالة "فرانس برس" من موقع الحادث، "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".

وقال إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيا تماما عند وصوله.

وأشار إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.