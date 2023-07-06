النائب قرعاوي: تكتيك المقاومة في جنين يرسخ لمرحلة جديدة للمقاومة بالضفة

قال النائب فتحي قرعاوي إن التكتيك العسكري لمقاومة في جنين يرسخ لمرحلة مقبلة من المقاومة بالضفة الغربية.

وأضاف قرعاوي أن جنين أكدت أن آلة القتل الصهيونية بكل قوتها من الممكن أن تهزم إذا توفرت الإرادة.

وأشار إلى أن وحدة المقاومين العسكرية الميدانية تكرست بشكل واضح خلال عدوان الاحتلال على جنين.

وأوضح أن هناك احتضانا شعبيا كبيرا للمقاومة في جنين، وهذه الحاضنة ستتوسع لعموم الضفة الغربية.

واندحرت قوات الاحتلال من جنين أنس بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، قتل على إثرها جندي صهيوني وأصيب العديد من جنوده.

وارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.

وأكدت حركة "حماس" أنّ انسحاب الاحتلال من مخيم جنين الثائر بعد الصمود البطولي لأهلنا ومقاومينا الأشاوس هو إعلان بفشله في تحقيق أهدافه وهزيمته أمام إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا رغم حجم التضحيات الجسام من الشهداء والجرحى، وحجم الدمار الكبير في المنازل والبنى التحتية التي خلّفتها آلة الحرب والعدوان الصهيونية.

حرية نيوز