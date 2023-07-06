الاحتلال يقصف مواقع جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الخميس إن صاروخًا واحدًا على الأقل أطلق من جنوبي لبنان باتجاه الكيان، وذلك في أعقاب الأنباء عن سماع دوي انفجارين في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية.

وذكرت مصادر لبنانية بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية.

وأفادت التقارير أن مصدر القصف المدفعي (الإسرائيلي) من منطقة مرابض الزاعورة يستهدف المنطقة الواقعة بين كفرشوبا وحلتا.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن تحقيقًا أوليًا أجراه حول الأنباء عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، كشف "إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية انفجر بالقرب من الحدود، في فلسطين المحتلة"، على حد زعمه؛ وردًا على ذلك أعلن الاحتلال (مهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان).