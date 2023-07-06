أجهزة السلطة تمدد اعتقال الصحفي أحمد البيتاوي ل15 يوماً

ممدت أجهزة أمن السلطة اليوم الخميس اعتقال الصحفي أحمد حامد البيتاوي لخمسة عشر يوماً، بعد اختطافه من منزله بحي الضاحية في مدينة نابلس مساء أمس الأربعاء.

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وكتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال الأجهزة الأمنية للصحفي أحمد البيتاوي، وطالب بضرورة إطلاق سراحه فوراً، ودعا الأطر والمؤسسات الصحفية لضرورة الضغط لإطلاق سراحه.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس الطلبـة عبد المجيـد حسن لليـوم السابع عشر، وعضو مؤتمر مجلـس الطلبـة يحيـى فـرح لليـوم الثاني والعشرين، ورئيـس مجلـس الطلبـة سابقاً عمـر كسوانـي لليوم الثالث عشر.

وتعتقل أجهزة السلطة في نابلس الأسير المحرر والمختطف السابق أحمد حمادنة والمختطف السابق أحمد عودة ياسين لليوم الرابع على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة في رام الله الطالب في جامعة بيرزيت أحمد شريتح من بلدة المزرعة الغربية لليوم السادس على التوالي.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة في طوباس خلال توجههما قبل ثلاثة أيام إلى جنين للمشاركة في معركة مخيم جنين.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ291 على التوالي.