قاسم: تشريع الاحتلال محاكمة الأطفال الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوقهم

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن مصادقة الكيان الصهيوني الأوّلية على تشريع يُجيز اعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً، وحرمانهم من أي حقوق تراعي سنهم واحتياجاتهم، استخفاف بمنظومة القيم الإنسانية والأممية، وانتهاك صارخ جديد لحقوق الأطفال ولكل المواثيق الداعية لحمايتهم.

وأوضح قاسم اليوم الخميس، أن هذا الكيان المارق لا يكتفي بجريمة انتهاك حقوق الأطفال عبر الاعتقال التعسفي، بل يلجأ إلى التنكيل بهم وإرهابهم وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

ونوه بأن ذلك يستدعي إدانة وتحرّكا دوليا ضد الاحتلال وممارساته الفاشية.