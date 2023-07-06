تحديا للاحتلال.. كتائب القسام بجنين تستأنف صناعة العبوات الناسفة

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عصر اليوم الخميس مشاهد جديدة لقيام وحدة الهندسة في مخيم جنين عمليات تصنيع العبوات الناسفة محلية الصنع.

ويظهر في تسجيل الفيديو الذي نشرته الكتائب على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام قيام مقاومين من كتائب القسام عمليات تصنيع عشرات العبوات محلية الصنع مرفقة بتاريخ اليوم الخميس في تحد للاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الكتائب إلى أن هذا يأتي بعد يوم واحد من معركة مخيم جنين.

يشار إلى أن كتائب القسام تصدت برفقة فصائل المقاومة المختلفة الأخرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل في مخيم جنين حيث قتلت جنديا وأصيب آخرين بالاشتباكات المسلحة العنيفة.

وكان الاحتلال ادعى اعتقال عشرات المقاومين الفلسطينيين وقتل 10 آخرين، حيث ارتقى 12 مواطنا، وأصيب أكثر من 200 بجراح متفاوتة.

كما أعلن الاحتلال عن تدمير ورش تصنيع عبوات ناسفة لفصائل المقاومة في مخيم جنين، ونفق صغير وحفر أرضية ومراكز مراقبة.