من هو سموتريتش الذي استهدفه القسام ؟

وجهت كتائب عز الدين القسام، اليوم الخميس، رسالة تحذيرية إلى وزير مالية الاحتلال المتطرف "يتسلئيل سموتريتش".

وقالت الكتائب في رسالتها: "نقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك".

وفيما يلي نوضح عدد من التفاصيل عن الوزير الصهيوني " يتسلئيل سموتريتش" الذي استهدف القسام.

- وزير مالية الاحتلال يتسلئيل سموتريتش (43 عاما)

- من مواليد مستوطنة هيسبين بمرتفعات الجولان السورية المحتلة ويقيم في مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية

- مطلع 2015 انتُخب للمرة الأولى لعضوية عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف

- دعا مؤخراً إلى "محو" بلدة حوارة شمالي الضفة وبرز بنشاطه الداعم للاستيطان وأقام وأدار حركة "ريغافيم" الاستيطانية عام 2006

- احتفى بإقرار الكنيست إلغاء حظر عودة مستوطنين إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة تم إخلاؤها عام 2005، وغرد قائلا: "بدأنا بتصحيح تاريخي"