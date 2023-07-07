إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان غرب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ أسفر عن حالات اختناق واحتراق بعض الأشجار والمشروعات بفعل قنابل الغاز.

وانطلقت المسيرة من بلدة برقة، بمشاركة متضامنين أجانب، للمطالبة بتفكيك وإزالة الأبنية الاستيطانية المقامة على أراضي جبل القبيبات المقامة عليه مستوطنة "حومش".

وتشهد مدن في الضفة الغربية مواجهات أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضةً الانتهاكات المستمرة بحقهم، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 492 اعتداءً( إسرائيليًا) نفذه الاحتلال والمستوطنون، خلال شهر مايو/أيار الماضي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.