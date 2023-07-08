موعد إعلان نتائج التوجيهي الثانوية العامة في الضفة وغزة.. ينتظر الأهالي بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.

ويعد الإعلان عن نتائج التوجيهي، موضع اهتمام جميع الأهالي في فلسطين، كونها المرحلة الدراسية الفاصلة، التي تنقل الطالب من الدراسة المدرسية إلى الجامعية.

وبناءً على مجموع الطالب، يتحدد مستقبله، من ناحية التخصص الذي سيدرسه في الجامعة، وفقًا لمفاتيح القبول.

الإعلان عن نتائج التوجيهي

وفي السياق، قال صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نتائج التوجيهي الثانوية العامة لا يزال من البكر الإعلان عن موعدها.

وبحسب الخضور، فإنه من الممكن أن يتم تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي الثانوية العامة بفلسطين 2023، في منتصف الشهر الحالي.

وتوقع الخضور في تصريح سابق، أن تكون نتائج امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثلث الأخير من الشهر الحالي يوليو.

لكنه لم يتم تحديد اليوم الذي سيتم في الإعلان عن نتائج التوجيهي، التي من التوقع أن يتم تحديده في منتصف شهر يوليو الجاري.

البحث بالاسم نتائج التوجيهي

البحث بالاسم عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة بفلسطين، تتيحه لكم الرسالة نت فور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، من خلال رابط بحث خاص بموقعها الإلكتروني.

ويمكن للأهالي الذي يرغبون في الإطلاع على نتائج أبنائهم، أن ينتظروها عبر موقع الرسالة نت، والبحث عن طريق الاسم أو اسم العائلة، أو حتى عن طريق أرقام الجلوس.

كما أن الرسالة نت، سترصد لكم فرحة أهالي الطلبة المتفوقين لحظة بلحظة، من خلال شبكة مراسليها المنتشرة في قطاع غزة.

وتقدم 87848 طالبًا وطالبة من جميع المحافظات الفلسطينية لامتحانات الثانوية العامة بكافة الفروع، والتي انتهت قبيل عيد الأضحى يوم الاثنين الماضي.

كما أن وزارة التربية والتعليم تخصص رابط للبحث السريع من خلال أرقام الجلوس، للوصول إليه إضغط هنا

اقرأ المزيد: نتائج التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين.. موعد الإعلان والبحث بالاسم