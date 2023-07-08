موعد إعلان نتائج توجيهي.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 بالأسماء ورقم الجلوس، تحدثت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، عن تفاصيل جديدة لموعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي للعام 2023.

وأكد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 لا يزال من البكر الإعلان عن موعدها.

موعد إعلان نتائج توجيهي 2023

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه لم يحدد موعد إعلان نتائج توجيهي، حيث من الممكن أن يتم تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي الثانوية العامة بفلسطين 2023، في منتصف شهر يوليو/ تموز الحالي.

وتوقع الخضور في تصريح سابق، أن تكون نتائج امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثلث الأخير من الشهر الحالي يوليو.

لكنه لم يتم تحديد اليوم الذي سيتم في الإعلان عن نتائج التوجيهي، التي من التوقع أن يتم تحديده في منتصف شهر يوليو الجاري.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 بالأسماء ورقم الجلوس

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كما أن الرسالة نت، سترصد لكم فرحة أهالي الطلبة المتفوقين لحظة بلحظة، من خلال شبكة مراسليها المنتشرة في قطاع غزة.

وتقدم 87848 طالبًا وطالبة من جميع المحافظات الفلسطينية لامتحانات الثانوية العامة بكافة الفروع، والتي انتهت قبيل عيد الأضحى يوم الاثنين الماضي.

كما أن وزارة التربية والتعليم تخصص رابط للبحث السريع من خلال أرقام الجلوس، للوصول إليه إضغط هنا

تفاصيل التوجيهي 2023

وينتظر الأهالي لحظة بلحظة، الإعلان عن نتائج التوجيهي، التي تعد مفصلية في حياة الطالب، حيث تحدد مصيره في مسيرته التعليمية.

وأشرف على امتحانات الثانوية العامة في فلسطين قرابة التسعة آلاف معلم، حيث قام 6000 معلم بالعمل داخل لجان المراقبة على الطلبة.

بينما، يتفرغ قرابة الثلاثة آلاف معلم من أجل تصحيح الاختبارات، وهم المعلمون الأكفاء وأصحاب الخبرات الواسعة.

ومن الجدير بالذكر، أن الثانوية العامة في فلسطين، تحتوي على 8 برامج أساسية، وهي: العلمي والأدبي وريادة الأعمال والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي، والشرعي والتكنولوجي.

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نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023.. بدأ الأهالي في فلسطين، بانتظار نتائج الثانوية العامة التوجيهي لسنة 2023، حيث من المقرر أن يعلن عنها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبارات.