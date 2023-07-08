مسيرات في أميركا تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني

انطلقت مسيرات تضامنية في شوارع ولايات نيويورك وباترسون وإلينوي الأميركية، تنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني، ورفضا لجرائم الاحتلال بحق مدينة ومخيم جنين.

وطالب المشاركون في المسيرات التي نظمت أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وفي مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي، ومدينة شيكاغو بولاية الينوي، بضرورة تدخل الإدارة الأميركية ومؤسسات صنع القرار في واشنطن، في لجم ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإيقاف (إرهاب المستوطنين) بحق المواطنين الأبرياء.

وأدى الهجوم (الإسرائيلي) الذي استمر يومين بهدف قمع النشطاء الفلسطينيين إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا فضلا عن تدمير الطرق والأزقة الضيقة في مخيم جنين وأجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.

المصدر : وكالة سوا