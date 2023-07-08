وزارة العمل تكشف تفاصيل جديدة حول تصاريح العمل في الداخل المحتل، أكد مدير دائرة التشغيل المحلي والوافدة وفي الخارج في وزارة العمل في غزة صالح صهيون: إن "أعداد المُسجلين لدى وزارة العمل منذ بداية فتح باب التسجيل حتى اليوم بلغت قرابة 140 ألف عامل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل".

وقال في تصريحات لإذاعة الأقصى، اليوم السبت، أن التسجيل مُغلق حتى إشعار آخر.

وبين أن ما يتعلق بالمعايير وألوان التصاريح فيها نوعان من المعايير ثابتة مثل الزواج والعمر ومتغيرة مثل عدد الأبناء والاستفادة الحكومية وامتلاك المركبات ومعايير أخرى مشابهة.

ولفت إلى أن الاعتماد على البيانات القديمة ظلم عدد من المواطنين ولذا يتم تغييره بعد دراسة وتحليل للبيانات المسجلة، مؤكداً أن التغير يجري كل ثلاث شهور فقط ومن يصل إلى اللون الأخضر لا يمكن تغيره.

واعتبر أن التعديلات الأخير كانت لصالح 20 ألف عامل رغم عدم توافقها مع البعض القليل، مفيدًا بأن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لوزارة العمل 250 ألف خريج وعامل تقريبا ومعايير التفضيل بينهم تكون لمن ليس له مصدر دخل.

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