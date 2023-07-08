حماس ترسل برقية تهنئة لدولة فنزويلا بذكرى استقلالها

هنأ رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس بقطاع غزة د. باسم نعيم سفير فنزويلا البوليفارية لدى فلسطين ماهر طه بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأرسل نعيم الجمعة رسالة نيابة عن قيادة حركة حماس إلى السفير الفنزويلي؛ مشيراً إلى أن هذا اليوم يرمز إلى تصميم الفنزويليين على نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، موضحاً أن ذلك يعد مصدراً للإلهام للدول في جميع أنحاء العالم التي تسعى جاهدة للتحرر ونيل السيادة.

وأشاد نعيم بدعم فنزويلا الثابت للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن تضامن فنزويلا مع الشعب الفلسطيني يعزز نضاله من أجل نيل الحقوق والتحرر.