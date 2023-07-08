إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال، عقب إطلاق النار عليه واستهدافه قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على شاب وأصابه في قدمه قرب الجدار المحاذي لـ "DCO" شرق مدينة قلقيلية. منوهة إلى أنه تم نقل الشاب (مجهول الهوية) إلى إحدى مشافي قلقيلية لتلقي العلاج.

والـ "DCO" هو معسكر لجيش الاحتلال يقع على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية على أراضي قريتي عزون والنبي الياس ومدينة قلقيلية، وأقيم بعد إعادة الانتشار بعد اتفاقيات "أوسلو"، وهو لوحدة "حرس الحدود" في جيش الاحتلال. وبالقرب منه حاجز عسكري يحمل نفس الاسم (حاجز الـ DCO).