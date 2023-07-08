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خلف: كل محاولات الاحتلال تهويد القدس والسيطرة عليها لن تنجح

الرسالة نت- غزة

أكد الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف، أن كل محاولات الاحتلال بتهويد مدينة القدس والسيطرة عليها لن تنجح.

وقال خلف خلال حديث له في ذكرى انطلاقة حركة الأحرار الـ 16: "إن المرابطون في المسجد الأقصى سيبقون شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني".

وأضاف، "أن المقاومة بالضفة الغربية تمثل حيوية الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الاحتلال واهم إن ظن أن عدوانه على شعبنا الفلسطيني سيكسر إرادة المقاومة.

وشدد الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف، على أن الوحدة الوطنية والمقاومة هي التي ستحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني.

وأوضح، أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أوليات الشعب الفلسطيني، مشددا لن نتخلى عن الأسرى وكل محاولات الاحتلال بكسر عزيمتهم لن تنجح.

وأكد على تمسك حركته بالمقاومة ورفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، ويجب على الأمة العربية والإسلامية أن تنصر قضية القدس والمسجد الأقصى.

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