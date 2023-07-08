أبو هلال: جنين أيقونة الثورة والمقاومة التي كسرت هيبة الاحتلال

قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال إن عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على شعبنا يتصاعد في ظل حكومة يمينية متطرفة، حيث يتواصل العدوان في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأضاف أبو هلال خلال مهرجان ذكرى احياء انطلاق حركته الـ16 تحت عنوان "يا قدس إنا قادمون"، والذي نظمته الحركة في ساحة الكتيبة وسط حضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير، أن الاحتلال يستمر باستهداف الأقصى المبارك بالاقتحامات اليومية والتدنيس ومحاولة تجسيد التقسيم الزماني والمكاني.

وأكد أنه بالرغم كل هذا التآمر، يشتد عود المقاومة في غزة والقدس والـ48، وتتصدر الآن جنين أيقونة الثورة والمقاومة، موضحًا أنها كسرت هيبة جيش الاحتلال من خلال أدائها المتميز التي جسدت فيه الوحدة الميدانية للمقاومة.

وذكر أبو هلال أن صور أقمار جنين الذين تتزين بهم منصة مهرجان الانطلاقة هي رسالة للعدو بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مؤكدًا أن القدس بمسجدها الأقصى ستبقى بوصلة الأحرار وسيبقى أبطال جنين ونابلس والمقاومة في كل بقعة من فلسطين.

وتابع أن استمرار العمليات البطولية التي تضرب العدو في كل مكان هي استهداف لكل أساساته الأمنية الهشة والضعيفة وخاصرته المجتمعية الجبانة، ويتزامن كل ذلك مع انتصار جنين المؤزر الذي يستنسخ انتصار غزة.

وأضاف الأمين العام لحركة الأحرار: "إن انتصار جنين هو تجسيدٌ للشراكة الوطنية في كسر شوكة العدو وتحطيم هيبته، وسحق الجندي الصهيوني الذي قالوا عنه كذباً أنه الجندي الذي لا يقهر".

وشدد أبو هلال على أن شعبنا الفلسطيني بحاجة ماسة إلى قيادة وطنية جامعة تلمّ الشمل وتجمع الصف وتوحد الكلمة تحت راية البندقية وأن المقاومة خيارٌ وحيد لمواجهة العدو وتسجيل الانتصار عليه.

وأوضح أن الشكل الوحيد الممكن والمقبول لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس هو الخضوع لقرار شعبنا والاستجابة لإرادته الوطنية في تشكيل قيادة فلسطينية جامعة بعيداً عن عباءة الاحتلال والتعاون الأمني معه.