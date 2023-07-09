ناشطون مغاربة ينددون بجرائم الاحتلال في جنين

تظاهر ناشطون مغاربة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، منددين بجرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها.

وردد المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، شعارات ضد جرائم الاحتلال في جنين والتطبيع وأخرى مؤيدة للمقاومة.

كما رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها: "الشعب المغربي يحيي جنين وصلابة المقاومة الفلسطينية، ويطالب بإلغاء اتفاقات الخزي والعار مع العدو الصهيوني".

وكان المغرب طبّع علاقته مع الاحتلال (الإسرائيلي) نهاية العام 2020، في خطوة أثارت سخطا شعبيا واسعا.

ورغم ذلك، دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء الماضي، إلى تدخل دولي عاجل، لوقف عدوان الاحتلال على مدينة جنين، معتبرا أن الوضع "خطير جدا"، ويهدد "ما تبقى من سلام ضئيل في المنطقة".

وعبّر عن رفض وتنديد المغرب بالاعتداءات (الإسرائيلية)، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تبقى من أولويات الشعوب العربية.