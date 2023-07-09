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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
من هو سموتريتش الذي استهدفه القسام؟
09 يوليو 2023 . الساعة: 09:46 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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من هو سموتريتش الذي استهدفه القسام ؟
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