اخر اخبار شيكات الشئون الاجتماعية.. موعد صرف ورابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 7/ 2023، كشف وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، مؤكدا أن عملية الصرف ستتم قبل نهاية الشهر يوليو الجاري.

وقال مجدلاني في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إنّ الوزارة أنهت كل الإجراءات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وستصرف الدفعات قبل نهاية الشهر.

وأوضح أن المستفيدين من البنك الدولي ستكون نسبة الصرف 700 شيقل، والبقية بنفس النسبة التي تصرفها الوزارة بشكل اعتيادي.

وبين مجدلاني، أنّ عدد المستفيدين من التنمية الاجتماعية يقاربوا من 116 ألف أسرة.

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رابط فحص شيكات الشئون الاجتماعية شهر 7/ 2023

مجدلاني يكشف للرسالة موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وكان آلاف المواطنين الفلسطينيين يتساءلون عن موعد صرف الشيكات للشؤون الاجتماعية 2023، بعد خيبة أملهم جراء عدم صرفها قبيل عيد الأضحى المبارك.

وكان من المتوقع أنه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في عام 2023 ، سيتم دفع مستحقات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ، وفقًا لوزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني.