قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن (إسرائيل) والسعودية لا تزالان بعيدتين عن إمكانية تطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وأشار إلى "طريق طويلة" أمام التطبيع بين تل أبيب والرياض، وذلك في تصريحات صدرت عنه في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية.

واعتبر الرئيس الأميركي، أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، "الذين يريدون استيطانيا في كل مكان هم جزء من المشكلة".

علما بأن واشنطن كانت قد كثّفت جهودها في محاولة للتوسط في توسيع "اتفاقيات أبراهام" ودفع الرياض للانضمام إلى دول عربية وخليجية طبّعت مؤخرا مع تل أبيب.