(إسرائيل) تهدد حزب الله: سنزيل الخيام بالقوة

وجهت (إسرائيل)، اليوم الأحد، رسالة تهديد لحزب الله اللبناني بشأن الخيام المقامة على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وبحسب قناة 12 (الإسرائيلية)، فإن (إسرائيل) وجهت رسالة عبر قوة الأمم المتحدة إلى حزب الله اللبناني بأنها ستزيل الخيام التي أقامتها على حدود الأراضي المحتلة، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام.

وغادر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، جلسة الحكومة على وجه السرعة للحصول على تحديثات أمنية من سكرتيره العسكري.

وبحسب وسائل الإعلام (الإسرائيلية)، فإن المغادرة السريعة لجلسة الحكومة التي قام بها "نتنياهو" وصفت بالضبابية بعد احاطة امنية عاجلة، تتعلق بالأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية.

ومن جانبه، أبلغ "نتنياهو" الوزراء أن جهود الوسطاء فشلت بإقناع حزب الله بإزالة الخيام.

ويشار إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، من المقرر أن يلقي الأربعاء المقبل12/7/2023، كلمة له بمناسبة في الذكرى الـ17 لحرب تموز.

وبحسب مصادر صحفية لبنانية، فإن الكلمة سيلقيها الأمين العام حسن نصر الله عند الساعة 8:45 مساء يوم الأربعاء.

ورجحت المصادر، أن تتناول كلمة السيد نصر الله، الأوضاع على حدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وموقف الحزب مما يجرى، في ظل التهديدات (الإسرائيلية) خيام حزب الله.