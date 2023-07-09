الكابينيت (الإسرائيلي) يقرّر العمل على منع انهيار السلطة

نشر مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، مخرجات وقرارات اجتماع المجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينت".

وقال مكتب نتنياهو في بيان له: "قرر الكابينت دعم خطوات لمنع انهيار السلطة مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، ووقف دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى ووقف التحريض".

وأضاف: "الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت".

وأشار المكتب إلى أن "الكابينت قرر مواصلة عمليات "مكافحة الإرهاب" وفق الحاجة اللازمة".

وكانت إذاعة "كان" العبرية قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن "الكابينت سيبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية".