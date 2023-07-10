تدريب عسكري (إسرائيلي) في شمال الجولان المحتل وسهل الحولة

بدأ جيش الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الإثنين، تدريبا عسكريا في مناطق شمال هضبة الجولان المحتلة وسهل الحولة، وسيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال أنه في إطار هذا التدريب، سيتم إغلاق شارع رقم 918 في إصبع الجليل بشكل متقطع في مقاطعه المختلفة، بين الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة والنصف من صباح بعد الأربعاء.

وستشهد هذه المنطقة حركة نشطة لمركبات عسكرية وستُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار.

وحسب بيان الجيش فإنه تم التخطيط للتدريب مسبقا "كجزء من خطة التدريبات للعام 2023".

ويشار إلى أن التدريب يأتي في ظل توتر الوضع في هذه المنطقة، في أعقاب مناوشات بين مواطنين وناشطين لبنانيين وبين قوات جيش الاحتلال عند الحدود وتحديدا عند مزارع شبعا، على إثر تنفيذ جيش الاحتلال "أعمالا هندسية" ومدّ شريط شائك، واتهامات لبنانية بأن القوات توغلت في الأراضي اللبنانية.

وقبل عدة أسابيع، أقام حزب الله موقعا عسكريا، ونصب خيمتين، داخل مزارع شبعا المحتلة، ويتواجد فيها مسلحون. وتدعي (إسرائيل) أنها تعمل من خلال قنوات دبلوماسية من أجل خروج مقاتلي حزب الله من هذا الموقع.

ويوم الأربعاء الماضي، تخطى عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر من حزب الله الحدود عند بلدة منارة (الإسرائيلية) الحدودية، ومكثوا فترة وجيزة هناك قبل أن ينسحبوا في أعقاب تدخل قوات يونيفل.

وندد حزب الله، يوم الخميس الماضي، بإقدام القوات (الإسرائيلية) على إنشاء سياج شائك وبناءِ جدارٍ إسمنتي حول بلدة الغجر، داعياً إلى التحرّك "لمنع تثبيت هذا الاحتلال" في البلدة التي يطالب لبنان باستعادة جزء منها.

واستنكر حزب الله في بيان إنشاء القوات (الإسرائيلية) "سياجًا شائكًا وبناء جدارٍ اسمنتي حول كامل البلدة" ما أدى إلى "فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أنه "فرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني".