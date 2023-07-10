شاهد| غضب بمواقع التواصل بعد الاعتداء على سيدة مقدسية بشكل مهين

ما يزال مشهد إطلاق النار والاعتداء على سيدة فلسطينية بالقدس المحتلة، على يد قوات الاحتلال، يتصدر مواقع التواصل، وسط حالة من الغضب الشديد.

وكانت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أطلقت ، مساء الأحد، نيران أسلحتها تجاه السيدة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة القطار بحي الشيخ جراح في القدس.

فيما أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن السيدة التي أطلقت قوات الاحتلال النار عليها في القدس هي سميرة حرباوي وتم اعتقال أبنائها أيضا من حي الشيخ جراح.

ماذا تشكل هذه المرأة من خطر على الاحتلال!

لا ينفصل هذا المشهد الذي استطاعت توثيقه الكاميرات عن الحرب الدينية المتصاعدة ضد الوجود الفلسطيني في مدينة #القدس فبعدما أطلق عليها الجنود المدججين بالسلاح النار وأصابوها في قدمها، هاهم يقيدوها بكل سادية دون أن يتركوها تتلقى الإسعاف اللازم pic.twitter.com/p2TzH8loMv — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) July 9, 2023

قوات الكيان المحتل تطلق النار على سيدة فلسطينية في القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/werXQMCEwV — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) July 9, 2023

كانت برفقة أبنائها.. الاحتلال يطلق النار، عصر اليوم، على سيدة ستينية مقدسية، قبل ركلها وتفتيشها واعتقالها، وذلك بزعم محاولة تنفيذها عملية طعـ.ـن قرب القطار الخفيف في حي الشيخ جراح، رغم عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/VsOzjmWFhl — القدس البوصلة (@alqudsalbwsalah) July 9, 2023

#فلسطين_المحتلة || القدس :

سيدة فلسطينية يتجاوز عمرها الأربعين عام كانت تتجهز للذهاب للمسجد الاقصى

تم استهدافها برصاصة بالفخد.



ألقوها على الأرض وهي مصابة وتنزف ولم يتم تقديم الاسعاف لها ، وقاموا بتكبيلها واعتقالها .. !! pic.twitter.com/96HfIXja3n — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 9, 2023