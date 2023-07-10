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قوات العدو أصابتها بالرصاص ونكلت بها

شاهد| غضب بمواقع التواصل بعد الاعتداء على سيدة مقدسية بشكل مهين

الرسالة نت - القدس المحتلة

ما يزال مشهد إطلاق النار والاعتداء على سيدة فلسطينية بالقدس المحتلة، على يد قوات الاحتلال،  يتصدر مواقع التواصل، وسط حالة من الغضب الشديد.

وكانت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أطلقت ، مساء الأحد، نيران أسلحتها تجاه السيدة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة القطار بحي الشيخ جراح في القدس.

فيما أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن السيدة التي أطلقت قوات الاحتلال النار عليها في القدس هي سميرة حرباوي وتم اعتقال أبنائها أيضا من حي الشيخ جراح.

 

 

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https://alresalah.ps/p/286413

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