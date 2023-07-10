فصائل: المقاومة نهج وممارسة والطريق للخلاص والتحرر من الاحتلال

أكدت فصائل فلسطينية، أن المقاومة تصر على الوصول إلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بشتى الوسائل والطرق، في تأكيد على أنها نهجًا وثقافةً وممارسةً، هي طريق الخلاص والتحرر الوطني.

جاء ذلك، في بيانات منفصلة، وصلت لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الاثنين، عقب استشهاد الشاب بلال قدح، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

حماس: يجب استخدام كل الأدوات لصد عدوانات الاحتلال

ونعت حركة "حماس" في بيانها الشهيد "قدح"، مؤكدة على أنها "تشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق".

وأضافت أنه يجب استخدام كل الأدوات الممكنة لصد اقتحامات الاحتلال والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخططات المستوطنين الخبيثة.

الشعبية: استشهاد "قدح" رسالة تحدٍ للاحتلال وأجهزته الأمنية

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العملية الفدائية التي كان يتجهز لتنفيذها الشهيد "قدح"، هي رسالة تحدٍ للاحتلال وأجهزته الأمنية التي راهنت بعدواناتها على بث روح اليأس والاستسلام.

وقالت الشعبية في بيانها، إن "أبطال شعبنا يباغتون المحتل من خلال إصرارهم المستمر على الوصول لجنوده ومستوطنيه، في تأكيد على أن المقاومة، نهجًا وثقافةً وممارسةً، هي طريق الخلاص والتحرر الوطني".

وشددت على أن استشهاد المقاومين سيزيد إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بالثوابت الوطنية والتاريخيّة وبمقاومة الاحتلال المستمرة.

"لجان المقاومة": دماء الشهداء تعيد البوصلة نحو القدس

من جهته، أردفت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن دماء الشهداء تعيد تصويب البوصلة نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك، فالمقاومة قادرة على توجيه الضربات القوية والمؤلمة للاحتلال ومستوطنيه.

وأضافت لجان المقاومة في بيانها، أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تثنيه عن مواصلة المقاومة

"المجاهدين": ندعو خلايا المقاومة للانتقام من إجرام الاحتلال

من جانبها، دعت حركة المجاهدين الفلسطينية، خلايا المقاومة في الضفة إلى التقاط رسالة دماء الشهداء بالانتقام من إجرام الاحتلال بكل الوسائل.

وأكدت "المجاهدين" في بيانها، أن ممارسات الاحتلال الإجرامية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على المقاومة، وأن دماء الشهداء ستزيد الثورة في نفوس الشباب الثائر.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشاب بلال إبراهيم حسني قدح، قرب قرية دير نظام غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ لها، إنّ الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح (33 عامًا) قرب قرية دير نظام غرب رام الله.