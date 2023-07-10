إخطارات (إسرائيلية) واعتقال ناشط في أريحا والأغوار

أخطر جيش الاحتلال ، اليوم الاثنين، بوقف العمل في منشآت وأرض فلسطينية سكنية، تزامنًا مع الاعتداء على ناشط شعبي واعتقاله في منطقة الأغوار وأريحا، شرق الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل الناشط في اللجان الشعبية بمنطقة العوجا، شمال شرقي مدينة أريحا، أيمن رباح بني عودة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح مقتضب له اليوم، إن الاحتلال اعتقل الناشط في اللجان الشعبية أيمن رباح غريب بني عودة، أثناء تواجده في منطقة العوجا بالأغوار الجنوبية، شرق الضفة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جيش الاحتلال أخطر بوقف العمل في 3 منشآت فلسطينية سكنية، بحجة عدم الترخيص، ومنع استصلاح قطعة أرض في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، للمواطن عادل أحمد صوافطة.

وارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 492 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وتراوحت الاعتداءات بين اعتداء مباشر، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، واعتقالات.