مشعل: فلسطين هي قضية الأمة المركزية

أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل أن فلسطين هي قضية الأمة المركزية والأولى، والدم العربي والإسلامي يجب أن يراق جنباً إلى جنب مع الدم الفلسطيني على أرض القدس وفلسطين.

وطالب مشعل في مقابلة مع فضائية الشروق الجزائرية الأمّة بتطوير وتعزيز الخيار العسكري من خلال دعم الثورة والمقاومة الفلسطينية بالدعم المالي والإغاثي، وأيضا بالسلاح، مرحبًا بجميع المبادرات من الدول العربية في تطوير إسهامها بدعم الوقفة السياسية والمالية والمقاومة، وإسنادها، وملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية.

وأضاف أن "العدوان الصهيوني في جنين كشف أن الاحتلال لم يعد قادرا على خوض حروب سهلة وسريعة، لأن المقاومة عملت على تنويع جبهات المواجهة مع الاحتلال في غزة والضفة الغربية، كي لا ينفرد الاحتلال بإحداهما، مقدرين في الوقت ذاته جميع المحاولات لإعادة اللُحمة الفلسطينية التي لا غنى لنا عنها، باعتبار الانخراط في مقاومة الاحتلال أفضل مفتاح لتحقيق الوحدة".

ودعا رئيس حركة حماس في الخارج للتراجع عن المسارات الخاطئة، والسير في الاتجاه الصحيح، لأن التاريخ لن يرحم، رافضًا كل خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني، مضيفًا: "أننا منغرسون بأرضنا، حتى وإن بقينا وحدنا، وقادرون على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بأدواتنا البسيطة".