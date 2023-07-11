السلطة تعتقل مقاوما بحوزته عبوات ناسفة بنابلس

طالبت كتائب شهداء الأقصى –شباب الثأر والتحرير، أجهزة السلطة بالإفراج عن شاب اعتقل خلال نقله عتادا عسكريا للكتائب.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب، أن قوات الأمن اعتقلت أحد شباب المخيم، وضبطت بحوزته أغراضا تعود لأفراد شباب الثأر والتحرير.

وقالت في بيانها: "نوجه كلامنا لأفراد الأمن ومن يهمه الأمر، بأن ما تم ضبطه هو سلاح شريف، وهو بطريقه لجنودنا في المخيم".

وتابعت: "لا تحرفوا البوصلة، ولا تكونوا يد عون لمن يريدون قتلنا ويردون اعتقالنا، لا تحرفوا البوصلة ولا تكونوا يوما كأعدائنا، لا تفقدونا الثقة بكم، أحرسوا على أرواحنا، فنحن أبناء شعب واحد، لا تزرعوا فتيل الفتنة".

وناشدت مؤسسات مخيم بلاطة وجميع أصحاب القرار بأن يقفوا أمام مسؤولياتهم، وأن يجدوا طريقا للحل، والتحرك الفوري والسريع لإعادة ما تم مصادرته".

وختم البيان "ما زلنا نتحدث بلغة الحوار، ولا نريد أن تتحول لأسلوب لا نريد أن نصل إليه".

وكانت مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية قد تحدثت عن ضبط مركبة بداخلها خمس عبوات محلية الصنع مع أسلاك ومعدات وبطارية لتفعيل العبوات داخل مركبة يقودها شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وعلى إثر ذلك، أغلق شبان شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة بالإطارات المطاطية المشتعلة، احتجاجا على اعتقال الشاب ومصادرة العتاد العسكري الذي بحوزته.

المصدر: وكالة صفا