اختطاف مستوطن (إسرائيلي) خلال رحلة في إثيوبيا

اختطف مستوطن (إسرائيلي) خلال رحلة في إثيوبيا، بحسب ما أفادت هيئة البث العام العبرية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، وذكرت أن وزارة خارجية الاحتلال تتابع الموضوع.

وذكرت "كان 11" العبرية أن عملية الاختطاف نفذت قبل عدة أيام؛ ولفتت إلى أن المستوطن المختطف بعث برسالة استغاثة صوتية إلى أسرته قال فيها: "ساعدوني.. أنا في وسط الغابة.. إنها تمطر بغزارة.. ساعدوني".

كما جاء في رسالة الاستغاثة، بحسب "كان 11"، "كان من المفترض أن أصل يوم الأحد.. من المحتمل أن أبقى هنا.. لا أتمنى هذه الضائقة لأعدائي".

ووفقا للخارجية (الإسرائيلية)، فإن واقعة الخطف تمت في منطقة مدينة غوندر الإثيوبية.

وقالت وزارة الخارجية (الإسرائيلية) إنها تعمل بالتنسيق مع الإنتربول بشأن هذه القضية.

وذكرت أن القنصل (الإسرائيلي) في إثيوبيا يعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والشرطة على هذا الملف؛ وتشير التقديرات (الإسرائيلية) إلى أن عملية الخطف وقعت على خلفية جنائية.

المصدر: عرب٤٨