أشادت بجنين ومقاومتها.. تحالف القوى الفلسطينية تعقد اجتماعها في دمشق

اجتمعت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق وتوقفت عند العدوان الصهيوني على مخيم جنين.

وأشادت القوى في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة المقاومة الفلسطينية والوحدة الميدانية بين جميع المقاتلين في مخيم جنين وفشل جيش العدو في تحقيق أهدافه، داعية شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد من دعم شعبنا الفلسطينى.

وأكدت القوى على أن الحوار بين فصائل الفلسطينية من أجل إعادة وبناء مؤسسات منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية على أسس وطنية تؤكد على وحدة الشعب الفلسطينى والأرض الفلسطينية والكفاح المسلح لتحرير فلسطين وسحب الإعتراف بالعدو الصهيوني.

وشددت على ضرورة دعوة كل القوى الفلسطينية لجلسات الحوار في القاهرة.

ودعت إلى ضرورة وقف الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية وإطلاق سراح جميع الموقوفين فورًا في سجون السلطة في الضفة الغربية وهى خطوة على طريق إنجاح الحوار المرتقب في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية.

وتوجهت بالشكر لجمهورية الجزائر لدعمها ومساعدتها في إعادة إعمار مخيم جنين.