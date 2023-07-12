(إسرائيل) تخطط لقانون يحظر إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين

عضو الكنيست (الإسرائيلي) من الليكود إلياهو رابيفو، قدم مشروع قانون يحظى بدعم الأحزاب في الائتلاف والمعارضة يحظر اعادة جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا بنيران جيش العدو (الإسرائيلي)، لكن وزير أمن العدو غالانت وضع فيتو على القانون وقال: "لا يوجد حاجة لهذا التشريع".

ويسعى مشروع القانون إلى إثبات أن من ارتقى من الفلسطينيين بعد أو أثناء تنفيذ عملية سيدفن في (مقبرة العدو) في (إسرائيل).

كما يترك القانون السلطة التقديرية لرئيس الوزراء ليقرر إعادة الجثامين لاعتبارات خاصة.

عضو الكنيست الياهو رافيفو من الليكود، الذي قدم مشروع القانون، طلب تقديمه للموافقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد المقبل، من أجل تقديمه للقراءة الأولية يوم الأربعاء المقبل في الكنيست (الإسرائيلي).

وكان القانون بالفعل على جدول أعمال اللجنة الوزارية، ولكن في ضوء اعتراض غالانت، الذي صرح بوضوح أنه يعارض الاقتراح بشدة، سحب عضو الكنيست رافيفو مشروع القانون من اللجنة ولن يتم التصويت عليه.

وقالت مصادر اطلعت على التفاصيل لـ "يسرائيل هيوم" إن غالانت أبلغ مسؤولي التحالف أن القانون لن يحقق هدفه ولن يؤدي إلا إلى إشعال المنطقة.

ويهدف القانون إلى منع اقامة مراسم دفن للفلسطينيين، وجاء في المذكرات التفسيرية للقانون: "في السنوات الأخيرة، شهدنا ظاهرة متنامية، بعد العمليات.

ووتتمثل بالتعبير عن التأييد، والتشجيع، وعلى وجه الخصوص، يتم التعبير عن ذلك خلال طقوس دفن من ارتقوا".