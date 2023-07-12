الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من القدس والضفة المحتلتين، اليوم الأربعاء.

وجرّفت قوات الاحتلال طريقًا زراعيًا بطول 1500 متر في قرية "زنوتا" قرب "الظاهرية" جنوب الخليل، كما هدمت خيامًا في المنطقة ذاتها.

واعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان عقب اقتحامها بلدة "ترمسعيا" برام الله، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وهدمت قوات الاحتلال سورًا استناديًا لعائلة "الصياد" قرب حاجز الزيتونة في القدس المحتلة.

واقتحمت جرافات الاحتلال حي "وادي الجوز" و"بلدة الطور" بالقدس المحتلة برفقة الجرافات، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "شعفاط"

وخلال عملية الاقتحام لحي وادي "الجوز" هدمت جرافات الاحتلال عريشة تابعة للمقدسي صالح فروخ.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي عمران بخاري الذي اعتقل عقب أحداث المصلى القبلي في شهر رمضان الماضي حتى الثلاثين من شهر يوليو 2023.

وثبتت محكمة الاحتلال الحكم على الأسير أحمد نور جمجوم من سكان العيساوية بـاعتقال إداري لأربعة شهور.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنين جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني من إعدام وإبعادٍ وهدم للمنازل وتجريف للأراضي وغيرها.