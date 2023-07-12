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توجيهي 2023

التعليم تعلن: الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات التوجيهي مطلع الأسبوع المقبل

التعليم تعلن: الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات التوجيهي مطلع الأسبوع المقبل
التعليم تعلن: الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات التوجيهي مطلع الأسبوع المقبل

غزة- الرسالة

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إنه من المتوقع ان تنتهي الوزارة من عملية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023، مع مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أنه بعد ذلك ستبدأ عملية إدخال الدرجات وفرزها والأمور وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأوضح الخضور في تصريحات خاصة، أنه من المبكر الحديث عن موعد محدد لإعلان نتائج التوجيهي، داعيًا الطلبة وذويهم بالحصول على المعلومة بخصوص موعد النتائج من الوزارة ولا صحة لما يتم تداوله بشكل كامل عن النتائج.

وبشأن بعض المؤشرات والنسب حتى اللحظة، بين أنه لا يوجد حتى اللحظة مُعطيات بشأن النسب وذلك يأتي في مراحل متقدمة من الإخال والفرز حسب كل مبحث.

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