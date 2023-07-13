أعلنت اللجان الشعبية في المخيمات عن اتخاذها قرارا بمنع قناة الجزيرة من دخول المخيمات ومقاطعتها بشكل نهائي.

وقالت اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية إنها قررت منع القناة من الدخول للمخيمات ومقاطعة طواقمها مع تأكيد احترامها للطواقم الاعلامية المهنية العاملة في فلسطين الذين قدموا ويقدمون أرواحهم فداء لفلسطين أمثال الشهيدة البطلة شيرين أبو عاقلة.

وقالت اللجان إن موقفها هذا يأتي بسبب سياسات الجزيرة وقلبها للحقائق في فلسطين وتزوير الأخبار فيها، "تنفيذا لأوامر سادتها وحسب أهواء الاحتلال حيث تعمل على تشويه الرموز الفلسطينية وتسعى للتقليل من اهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

وأشارت اللجان في بيانها إلى أن هذه السياسات التي تنفذها "الجزيرة" تأتي في وقت تواجه في المخيمات هجمات واعتداءات وجرائم احتلالية متواصلة حيث تسعى لرفع فصيل معين على حساب تضحيات ونضالات مختلف الفصائل الفلسطينية.

وشددت اللجان الشعبية في المخيمات أنها لن تصمت عن هذه السياسات لقناة الجزيرة بعد اليوم.