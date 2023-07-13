التعليم تعلن موعد نتائج التوجيهي للعام 2023 في فلسطين

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين سيكون نهاية الأسبوع المقبل بما لا يتجاوز يوم السبت 22 من شهر يوليو تموز الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023 سيكون نهاية الأسبوع المقبل بما لا يتعدى يوم السبت الثاني والعشرين من تموز الحالي.

وقال الخضور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس، إن موعد انعقاد الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة سيكون في الثامن من الشهر المقبل، وهو ما يتيح للطلاب تحسين نتائجهم وإمكانية إعادة تقديم عدد من المباحث أو جميعها مجددا.

وأضاف أن نتائج الدورة الثانية ستكون قبل مواعيد الالتحاق بالجامعات.

وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم صرح سابقاً أن النتائج سوف تعلن قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وينتظر الطلاب والطالبات في فلسطين بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين.. كيفية استخراج النتيجة

سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين عن طريق زيارة الرابط التالي: https://alresalah.ps/twjihi/

[رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين](رابط النتائج). يجب على الطلاب إدخال معلوماتهم الشخصية المطلوبة، رقم الجلوس للوصول إلى نتائجهم.

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بالاسماء رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين