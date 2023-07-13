 منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الإعلامي المخضرم خالد العمايرة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ببالغ الحزن والأسى فقيد الأسرة الإعلامية الفلسطينية الزميل الإعلامي المخضرم خالد العمايرة ابن مدينة دورا جنوبي خليل الرحمن بالضفة الغربية، والذي قضى إثر نوبة قلبية حادة مساء الأربعاء 12 يوليو 2023 بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه وشعبه.

وشاطر المنتدى في بيان صحفي، مساء الخميس، أسرة الفقيد وأحبابه الأحزان بوفاته، متقدما بأحر التعازي والمواساة لهم وللأسرة الإعلامية الفلسطينية التي فقدت علماً من أعلامها الذين شهدت لهم ميادين العطاء والتفاني في خدمة الرواية الوطنية ونشرها في مختلف المحافل المحلية والدولية، حيث رحل تاركاً بصمات جلية ومسيرة مهنية حافلة بالإنجاز.



والزميل خالد العمايرة من مواليد عام ١٩٥٧، وحاصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل لسنوات محاضرا في جامعة الخليل، ومن الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا مع وسائل إعلام أجنبية وخاطبوا العالم باللغة الإنجليزية مدافعا عن قضيته، حيث عمل لصالح صحيفة الأهرام الأسبوعية وموقع الجزيرة نت باللغة الإنجليزية، والنسخة الإنجليزية للمركز الفلسطيني للإعلام وميدل إيست مونيتور وميدل أيست إنترناشونال وفلسطين تايمز/بريطانيا.



وللزميل الراحل عدة مؤلفات من بينها "دحض الأساطير الغربية والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والقضية الفلسطينية"، كما ترجم من وإلى اللغة الإنجليزية العديد من الكتب والدراسات والأبحاث لصالح مراكز أبحاث ومؤسسات دولية بينها موسوعة التراث الفلسطيني (مصورة). كما عانى الزميل الراحل من قيود الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، حيث منعته سلطات الاحتلال لسنوات طويلة من مغادرة الضفة الغربية ودخول مدينة القدس المحتلة.

