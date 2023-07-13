رسمياً موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2023، رجّح قيس نبهان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إعلان نتائج الثانوية العامة لـ2023 الخميس القادم.

وقال نبهان لـ"الرسالة نت" إن عملية التصحيح انتهت، وموعد الإعلان عن النتائج لن تتجاوز الأسبوع القادم، وقد يكون الخميس موعدًا نهائيا للإعلان.

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023

وردا على سؤال حول نسبة معدل النجاح لهذا العام، أجاب: "الأمور تمام ولن تكون هناك مفاجآت والأمور كما كل عام".

وبيّن نبهان أن جميع الطواقم تعمل لإتمام نجاح الثانوية العامة لهذا العام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها على الرابط التالي

والجدير بالذكر أن نحو 87 ألف طالب وطالبة من القدس والضفة وقطاع غزة، تقدموا في السابع من حزيران/يونيو الماضي لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023.

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