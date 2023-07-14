الشيخ رائد صلاح: مطالبون باتخاذ خطوات استباقية لمنع حظر لجنة المتابعة

شدد الشيخ رائد صلاح على ضرورة القيام بخطوات استباقية من أجل التصدي لمحاولات إخراج لجنة المتابعة عن القانون.

وقال الشيخ رائد صلاح : "بهذا التصريح الذي بات رسميًا من بعض المسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية والذين يطالبون بحظر لجنة المتابعة وتقدموا خطوة للأمام وعقدوا جلسة في الكنيست لبحث هذا الموضوع يؤكد مرة أخرى أن هناك توجه يبدو أنه يبني المقدمات كي يصل إلى حظر لجنة المتابعة".

وأضاف "قبل أن يعلن عن حظر الحركة الإسلامية بدأت مطالبات قبلها بـ 5 سنوات لحظر الحركة، وظل الحديث يتردد على مدار 5 سنوات حتى وقع الحظر على الحركة الإسلامية".

وأردف "يجب ألا نستهين بالأمر، كعضو في لجنة المتابعة، نحن مطالبون باتخاذ خطوات استباقية لمنع حظرها منذ الآن عسانا أن نحافظ على لجنة المتابعة لأنها تمثل السقف العام لكل أهلنا في الداخل الفلسطيني".

وكان عضو كنيست من حزب الليكود قد قدم مقترح قانون لإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، الأمر الذي لاقى رفضًا واسعًا بين الفلسطينيين بأراضي الداخل المحتل، لا سيما وأن المتابعة تعتبر الجسم الجامع للكل الفلسطيني في الداخل المحتل.

المصدر: الجرمق