كتلة الصحفي تدين اعتقال السلطة للصحفي عواودة

أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال الصحفي عقيل عواودة، عادةً ذلك جريمة يعاقب مرتكبوها.

وطالبت كتلة الصحفي في بيان لها اليوم الجمعة، السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي العواودة وكف يدها عن الصحفيين في الضفة المحتلة.

وأكدت على أهمية وجود جسم نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين ويرفع قضاياهم للمؤسسات والمحاكم الجنائية، في ظل غياب دور نقابة الصحفيين.

ودعت الاتحادات الصحفية العربية والدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى متابعة جرائم السلطة تجاه الصحفيين وحرية الصحافة والعمل على إسناد الصحفيين ودعمهم.