الطالب يحيى قاسم من رام الله يدخل شهره الثاني من الاعتقال في سجون السلطة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت يحيى فرح قاسم من رام الله لليوم ال32 على التوالي.

ومددت أجهزة السلطة اعتقال قاسم وهو عضو مؤتمر مجلس طلبة بيرزيت مدة 5 أيام، رغم حصوله على عدة قرارات بالإفراج.

ويتعرض قاسم المعتقل في سجن أريحا، للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله لدى جهاز المخابرات العامة.

وسبق أن دعت مجموعة محامون من أجل العدالة للإفراج عن الطالب قاسم بشكل فوري، محذرة من استمرار توقيفه ورفض الإفراج عنه في ظل ما ظهر على جسده من تعذيب.

يأتي ذلك في وقت يواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة رفضاً لاعتقال وملاحقة الطلبة، على خلفية عملهم النقابي.

ووجهت الكتلة رسالة للأجهزة الأمنية دعتهم فيها للكف عن اعتقال الطلاب وكل الأحرار، وتصويب السهام نحو الاحتلال وعملائه.

وإلى جانب الطالب يحيى قاسم، تواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني، ورئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن.