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سموتريتش يخطط للسيطرة على مناطق (ج)

القدس المحتلة- الرسالة نت

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، أن وزير المالية (الإسرائيلي) وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وضع خطة لهدم مبانٍ في المنطقة (ج) في الضفة المحتلة، ووقف البناء الفلسطيني فيها.

جاء ذلك في لقاء دراماتيكي بين جهات في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة، وأكدت الصحيفة أنه يأتي بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان.

وقالت الصحيفة إن “الخطة تهدف إلى زيادة البناء اليهودي بالمناطق المصنفة (ج) ووقف البناء الفلسطيني”، وهدم مبانٍ أخرى بحجة أنها “غير قانونية”.

وتقع المنطقة (ج) تحت سيطرة أمنية (إسرائيلية)، عدا المدنيين الفلسطينيين، وتحتوي العديد من المستوطنات، ويعيش فيها أكثر من 300000 مستوطن، مقابل 150000 فلسطيني، غالبيتهم من البدو والفلاحين.

المصدر: وكالة مصدر 

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https://alresalah.ps/p/286645

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