إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة

اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي رام الله، قمعت قوات الاحتلال مسيرة رافضة للاستيطان في قرية أم صفا، وأغلقت المدخل الغربي للقرية، والشارع الرئيس الواصل إلى دوار روابي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين في أم صفا، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام وقنابل الصوت صوب المواطنين.

وشهدت "أم صفا" في الآونة الأخيرة مواجهات عنيفة بعد شروع المستوطنين بإقامة مستوطنة على أراضي القرية، تم إخلاؤها سابقا بعد مواجهات عنيفة.

كما شهدت القرية الجمعة الماضية مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، ارتقى خلالها الشهيد عبد الجواد صالح من قرية عارورة المجاورة.

وفي سلفيت، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة بئر أبو عمار الأثرية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات خلال تصدي أهالي البلدة لاقتحام المستوطنين.

وفي نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين نبع قريوت جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال، واندلعت على إثرها موجهات بين أهالي القرية وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام.

وفي قلقيلية، انطلقت مسيرة مناهضة للاستيطان من مسجد عمر بن الخطاب وسط قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ومطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

واندلعت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز السام.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.