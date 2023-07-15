إصابات إثر اعتداء للمستوطنين على المواطنين في مسافر يطا

أصيب عدد من المواطنين، بجروح وكدمات، اليوم السبت، جراء اعتداء للمستوطنين على عدة مناطق في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على مواطنين وراعاة أغنام في منطقة (سدة الثعلة)، وحاول أحدهم دعس قطيع أغنام يعود لمواطن من عائلة مخامرة.

وأضاف أن الشبان تصدوا للمستوطنين وطردوهم من المنطقة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، وتغلق المنطقة أمام المواطنين.

وأشار إلى أن مستوطنين هاجموا في منطقة (التوانة)، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، عرف من بينهم المواطن مفضي أحمد ربعي (55 عاما)، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي التوانة والمفقرة ونكلت بالمواطنين، وشرعت بتفتيش مساكنهم والعبث بمحتوياتها.