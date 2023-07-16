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^200 مثال: غزة العزة

 أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد 16 يوليو 2023

 أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد 16 يوليو 2023
 أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد 16 يوليو 2023

الرسالة نت- غزة

 أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد 16 يوليو 2023

جاءت أسعار الخضراوات في أسواق غزة اليوم الأحد لهذا على النحو الآتي: 

بندورة                       3.5 شيكل

بصل                         2.5 شيكل

بطاطا بلدية                     2.5 شيكل

ليمون                       5 شيكل

خيار حمام                 1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                    3 شيكل

بنجر                        4 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري          4 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   2 شيكل

دجاج                     9 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   9 شيكل

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286723

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