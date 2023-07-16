فصائل المقاومة تبارك عملية تقوع وتعتبرها ردا على عدوان الاحتلال

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية الفدائية على حاجز تقوع جنوب بيت لحم والتي أدت لإصابة ثلاثة مستوطنين، صباح اليوم الأحد.

من جهته قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وفي هذه المرة تضرب في جنوب الضفة المحتلة على حاجز تقوع قرب مدينة بيت لحم.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، صباح اليوم الأحد، تعقيبا على عملية تقوع التي أدت لإصابة ثلاثة مستوطنين وإنسحاب المنفذ، أن المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وتمدد، رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وتستطيع في كل مرة أن تفاجئ الاحتلال في مكان وطريقة التنفيذ.

وأكد أن هذه المقاومة مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تفوع العسكري في بيت لحم.

واعتبر طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، ان العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تفوع العسكري في بيت لحم جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً في مواجهة جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأشاد سلمي بأداء المقاومة وشجاعة المقاتلين واصرارهم على القتال و المواجهة.

وكان الإعلام العبري قد أعلن عن إصابة ثلاثة مستوطنين بينهم خطيرة جراء إطلاق النار على حاجز تفوع قرب بيت لحم.

وأفادت القناة 14 (الإسرائيلية)، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "تقوع" العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، في حين بلغت إصابة المستوطن الثانية طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.

من جهتها، باركت حركة المقاومة الشعبية عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم

وأكدت أن عملية تقوع هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا .

وحيت المقاوم الذي نفذ العملية البطولية عند حاجز تقوع.

وقالت: "إن شبابنا الثائر وجماهير شعبنا لن ترضخ لسياسة القتل والترهيب الصهيونية".

كما باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية"تقوع"الفدائية، معتبرةً إياها ردا طبيعياً على جرائم العدو وإرهاب مستوطنيه .

وقالت: " عملية تقوع البطولية تؤكد على جاهزية شعبنا للرد بكل حزم وقوة على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأضافت: "تكشف من جديد هشاشة وضعف هذا العدو أمام إرادة الصمود والمقاومة".

وأشادت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، بعمليّة إطلاق النّار الفدائيّة، التي أدّت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين على حاجز تقوع قربَ بيت لحم بالضفّة المحتلّة.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ هذه العمليّة تأتي في سياق ردّ شعبنا ومقاومته على العدوان الصهيونيّ المتواصل على الأرض الفلسطينيّة؛ إذ يؤكّد أبناءُ شعبنا من خلال هذه العمليّات النوعيّة المتواصلة أنّ التغوّل على الحقوق والدماء الفلسطينيّة لن يكون دون ثمن.

وأشارت الشعبيّةُ إلى ضرورة حماية المقاومين وتوفير كل الدعم والإسناد الشعبيّ لهم؛ وذلك من خلال حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع والأزقة بشكلٍ يوميٍّ حتّى لا تكون مساعدًا وعونًا لجيش الاحتلال في ظلّ فشله الأمنيّ في إيقاف هذه العمليّات البطوليّة.