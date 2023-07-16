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محطة توليد كهرباء غزة تصدر بيانا حول تشغيل المولد الرابع

الرسالة نت - غزة

أصدرت محطة توليد كهرباء غزة، بيانا صحفيا حول تشغيل المولد الرابع في المحطة.

وأكدت محطة توليد كهرباء غزة جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وفق الآلية التي تقرها سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وفقا لتوفر الوقود اللازم لتشغيلها للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل موجه الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة والعالم.

وقال المهندس وليد سعد صايل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الفلسطينية للكهرباء والمدير العام التنفيذي لمحطة غزة لتوليد الكهرباء إن الطواقم الفنية في المحطة جاهزة لتشغيل مولداتها الأربعة بالوقود بالإضافة إلى مولدين بالبخار بطاقة تشغيلية كامله بقدرة 120 ميغاوات في حال توفر الوقود اللازم.

وأوضح صايل أن المحطة جاهزة على الدوام للعمل من الناحية الفنية لتشغيل المولد الرابع وذلك بتعاون وثيق والتنسيق الكامل مع سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء.

رابط مختصر
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