قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن عملية حاجز تقوع تأتي ردًا على عربدة المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وإرهاب الاحتلال ضد أرضنا ومقدساتنا.

وأضاف أبو كويك أن العماية تؤكد على فشل المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في وقف المقاومة بالضفة ونضال وجهاد شعبنا ضد الاحتلال.

وأكد على أن عمليات المقاومة ستبقى متواصلة ومتصاعدة، وتثبت سعي شعبنا الحثيث بتضحيات ودماء أبنائه إلى تحرير أرضه وإنسانه ومقدساته.

وتابع: "نحن كشعب فلسطيني نسعى إلى الحرية والانعتاق من الاحتلال الذي يجب أن يخرج هو ومستوطنوه من أرضنا، وأن يتاح لنا كباقي شعوب الأرض أن نعيش أحرارا وكرماء فوق أرضنا وأن نبني دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وأصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم الأحد، أحدهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا صباح اليوم الأحد قرب حاجز تقوع جنوب بيت لحم.

وقالت إن العملية ضربة طبيعية لعدو مجرم لا يحترم الإنسانية، ويمارس مجازره دون أي اعتبار للقيم والمبادئ والأعراف الدولية والقانونية، ولا تزال مجزرة جنين الأخيرة لعنة تطارده.

وأضافت: "نطمئن أبناء شعبنا الصامد البطل أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالعدو كل مرصد، وستواصل العمل لتحرير الأرض والمقدسات، وإنهاء هذا الاحتلال بقوة سيف القدس الذي لا يزال مشرعا، وعلى العدو أن يستعد لتلقي الضربة تلو الضربة في كل أنحاء أرضنا المحتلة".

حرية نيوز