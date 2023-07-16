كشفت القناة 14 العبرية، مساء الأحد، تفاصيل اعتقال مُنفّذ عملية "تقوع"، والتي أصيب فيها ثلاثة مستوطنين، أحدهما بحالة خطيرة، جرّاء تعرضهما لإطلاق نار قرب بيت لحم.

ووفق قناة كان العبرية، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة تقوع هو عمار النجار، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وهو من سكان مدينة الخليل، وأحد نشطاء حركة حماس.

من جانبها، ذكرت القناة 14 العبرية، أنه "منذ وقوع الحادثة انطلقت عملية في لواء غوش عتصيون بمساعدة غرفة عمليات خاصة تتكون من جهاز الشاباك والوحدة 8200 وقوة دوفدفان (المستعربين) بعد وصول معلومات استخبارية عن وجود المنفذ داخل مسجد في بيت لحم".

وأضاف: "وقامت قوة من حرس الحدود بحصار المنطقة بالكامل، طوال العملية رافقت الطائرات المسيرة الجنود على الأرض لجمع المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم العثور على سيارة المنفذ في مكان آخر بمدينة بيت لحم.