قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة وسط مواجهات بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الاثنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت عدداً كبيراً من المواطنين بينهم أسرى محررون.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام الاحتلال، حيث اندلعت اشتباكات في أريحا ومواجهات في القدس والخليل ورام الله وقلقيلية.

ففي أريحا، تصدى مقاومون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، حيث اندلعت اشتباكات تردد صداها في أرجاء المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زهير وهدان عقب اقتحام مخيم عقبة جبر، والشاب عودة أبو جوهر عقب اقتحام منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وفي الخليل تمكن الشباب الثائر من إحراق البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال المدينة، بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة.

وأوضح شهود عيان، أن الشباب الثائر في مخيم العروب أصابوا البرج العسكري بعدد من الزجاجات الحارقة مما أدى لاشتعال النار فيه.

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال منطقة وادي أبو كتيلة بمدينة الخليل، ومداهمة منزل الأسير عمار النجار، منفذ عملية تقوع قرب بيت لحم يوم أمس.

واعتقل الاحتلال الشاب صبري بسام النجار ابن عم منفذ عملية تقوع، عقب اقتحام منزله في وادي أبو كتيلة، بينما اندلعت مواجهات في المنطقة رشق خلالها الشبان آليات الاحتلال بالحجارة.

وامتدت الاقتحامات لبلدة بيت كاحل شمال الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد المهدي الزهور، وصادرت مركبة نجله حمزة.

ومن بلدة بيت أمر المجاورة اعتقلت قوات الاحتلال الشبان ثائر عوض ومحمد عوض ونديم صبارنة عقب اقتحام منازلهم، وسط مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في البلدة.

وفي القدس أفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد أبو الرز ونصر الله اللولو بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وشهدت مدينة رام الله مواجهـات استمرت لساعات خلال تصدي أهالي بلدة بيتين لهجوم المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بكثافة صوب الشبان الذين تصدوا لهجوم المستوطنين في قرية بيتين.

كذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

واعتقل الاحتلال الشابين أحمد رايق شعبان، ومحمود الشاعر من الجلمة قضاء جنين.